Passanten eilten zu Hilfe Feuerwehr rettet Rehbock aus Spoykanal

Ungewöhnlicher Rettungseinsatz: Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr entdeckten Passanten einen jungen Rehbock im Spoykanal. Das Tier schwamm im Bereich unter der Brücke des Klever Rings im Wasser und konnte sich wegen des steilen Ufers nicht selbst befreien. Die Passanten riefen daraufhin die Feuerwehr. Gemeinsam schaffte man es, den Rehbock aus dem Wasser zu ziehen. Vorsichtig wurde das Tier in ein Rettungstuch eingeschlagen und mit dem Kommandowagen der Feuerwehr Kleve zu einer Wiese in Riswick gefahren und dort freigelassen.