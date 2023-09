Unglück bei Kleve Feuerwehr rettet havariertes Schiff auf dem Rhein nach 17 Stunden

Übrigens: Unbürokratische Amtshilfe kam von den Kollegen aus Kleve: Als klar wurde, dass der Einsatz des Feuerlöschbootes bis in die Morgenstunden dauern würde, hatte sich eine Gruppe der Klever Feuerwehr in der Nacht um die Verpflegung der Emmericher Bootsbesatzung gekümmert. Kisten mit spontan organisiertem Essen und Getränken wurden an einem Anleger in Bimmen von einem Boot der Wasserschutzpolizei aufgenommen und zum Feuerlöschboot gefahren. „Dank gilt auch dem Betreiber einer lokalen Tankstelle, der frisch aufgebackene Brötchen gestiftet hat“, schreibt die Feuerwehr.