Pflegeeinrichtung in Kellen Brand in Pflegeheim: Bewohner gerettet

Am Freitagabend kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Brand im zweiten Obergeschoss eines Wohnheimes an der Peiterstraße in Kleve-Kellen. In dem Gebäude wohnen 16 Menschen, die von mehreren Betreuern unterstützt werden. Zehn Bewohner konnten das Gebäude mit Hilfe der Betreuer verlassen, weitere sechs konnten in einem sicheren Teil des Hauses verbleiben, während das Feuer gelöscht wurde. Es wurde niemand verletzt.