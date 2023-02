Fallender Pegel in Kleve Feuerwehr muss havariertes Boot auf dem Althrein befreien

Das Mehrzweckboot der Löschgruppe Griethausen wurde auf Höhe des Fähranlegers in Schenkenschanz zu Wasser gelassen, drang mit vier Einsatzkräften zum havarierten Boot vor und nahm dieses in Schlepp. Mit der Unterstützung einiger Einsatzkräfte vom Ufer aus konnte das Boot befreit und schließlich wieder in tiefere Gewässer geschleppt werden.