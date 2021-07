Kleve-Kellen : Feuer drohte auf Kellener Pfarrheim überzugreifen

Die Feuerwehr konnte den Mülltonnenbrand rechtzeitig löschen. Foto: feuerwehr/Feuerwehr

Kleve-Kellen Bei einem Mülltonnenbrand am Pfarrheim in Kellen platzten durch die Hitze die Fenster und das Feuer drohte in das Gebäude überzugreifen

Rechtzeitig alarmiert, konnte die Feuerwehr einen größeren Brand am Pfarrheim in Kellen gerade noch verhindern: Am frühen Sonntagmorgen, 4. Juli, schickte gegen 3 Uhr die Kreisleitstelle den Löschzug Kellen der Feuerwehr Kleve zu einem Mülltonnenbrand, nachdem ein Zeuge den Brand bemerkt hatte.

Als die Wehr am Pfarrheim eintraf, stellte Einsatzleiter Marc Böhmer fest, dass zwei Mülltonnen lichterloh brannten und die Fensterscheiben des Pfarrheims bereits geplatzt waren. Die Mülltonnen standen unmittelbar am bodentiefen Fenster des Pfarrheimes: Das Feuer war im Begriff, auf den Innenraum des Gebäudes überzugreifen.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr vor. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurden die Räume auf mögliche Glutnester kontrolliert. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit und dem Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen unter der Leitung von Brandinspektor Marc Böhmer.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

