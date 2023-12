Der Staatsschutz ermittelt Fenster von Klever AfD-Parteibüro eingeschlagen

Der Staatsschutz ermittelt wegen einer Beschädigung des AfD-Fraktionsbüros im Spoy-Center in Kleve. Das bestätigte die zuständige Polizei in Krefeld am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach sollen Unbekannte bereits am Donnerstag, 21. Dezember, die Scheiben des Büros eingeschlagen haben. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die den Staatsschutz verständigte, der immer dann aktiv wird, wenn die Beamten von politisch motivierten Straftaten ausgehen. Nun werden Zeugen gesucht.