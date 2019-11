Kleve : Chefarzt legt Fokus auf „das Menschliche“

Kleve/Kevelaer Mit einem Gottesdienst und einer Feierstunde hat das Katholische Karl-Leisner-Klinikum den neuen Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie begrüßt: Prof. Sebastian Gehrmann. Er legt viel Wert auf gute Stimmung im Team.

Seit sieben Wochen steht der neue Chefarzt bereits im OP, jetzt hat ihn das Katholische Karl-Leisner-Klinikum offiziell in seiner neuen Heimat Kleve mit einem Gottesdienst und einer Feierstunde begrüßt. Prof. Dr. Sebastian Gehrmann leitet die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie seit 1. Oktober, zuletzt war er leitender Oberarzt der Klinik für Unfall- und Handchirurgie am Universitätsklinikum Düsseldorf.

Gehrmann folgt auf Professor Dr. Lars Victor Baron von Engelhardt, der bei der Feierstunde in der Wasserburg Rindern mit keinem Wort erwähnt wurde. Er hatte Anfang Juli überraschend das Handtuch geworfen. Zu den Gründen ließ das Klinikum offiziell nie etwas verlauten. Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich jedoch, dass die Chemie zwischen Chefarzt und dem sonstigen Personal so gar nicht gestimmt haben soll. Mit andere Worten: Es mangelte wohl am „Menschlichen“. So war es auch kein Wunder, dass genau dieser Ausdruck mehrmals im positiven Sinne in der Feierstunde zur Begrüßung des neuen Chefarztes fiel, sich als Motto durch den gesamten Abend zog: Am Klinikum soll es wieder menschlicher zugehen.