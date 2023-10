Antrag gestellt FDP will im Kreistag über Reichswald-Nationalpark diskutieren

Der Klever Stadtrat hat an den Kreistag appelliert, den Reichswald als Kandidat für den zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen in Stellung zu bringen. Und mittlerweile haben sich wie berichtet auch Bürger zusammengetan, um die Idee zu unterstützen. Nun geht der Blick in Richtung Kreishaus. Denn: Über eine Bewerbung entscheiden müsste der Kreistag. Bis Ende März 2024 können sich Regionen beim Ministerium in Düsseldorf um die Ausweisung des Nationalparks bewerben, das Land wird in der Folge eine Auswahl treffen.