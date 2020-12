Anträge zum Haushalt : FDP will Einzelhandel und Hotels entlasten

Kleve Die Ratsfraktion der FDP in Kleve stell zwei Anträge an den Rat. Dabei geht es darum, wie Mittel aus dem städtischen Haushalt investiert werden sollen. Vor allem Händler, Gastronomen und Hoteliers hat die FDP dabei im Blick.

(RP) Die Ratsfraktion der FDP in Kleve will mit ihren Anträgen zum Haushalt dem Einzelhandel, der Gastronomie und den Beherbergungsbetrieben in Kleve den Rücken stärken. „Die Corona-Pandemie trifft viele Betriebe in der Stadt dramatisch. Viele Unternehmer sehen ihre Existenzgrundlage bedroht. Wenn wir nun nicht an der Seite der Einzelhändler oder Gastronomen stehen, könnten wir mit dem Ende der Krise eine verwaiste Innenstadt vorfinden. Wir sollten als Politik alles daransetzen, um genau das zu verhindern“, sagt Daniel Rütter, Fraktionsvorsitzender der FDP im Rat. Um eine solche Verödung der Innenstadt zu verhindern, wollen die Liberalen die Sondernutzungsgebühren für die Gastronomie und den Einzelhandel im Jahr 2021 aussetzen.