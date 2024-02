„Bauen muss günstiger werden“ FDP kritisiert Klever Pläne für teurere Stellplatz-Ablöse

Die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Kleve will die Stellplatzsatzung überarbeiten – und hat der Lokalpolitik einen Entwurf vorgelegt. Wie berichtet umfasst das Regelwerk zwei Gebiete. Der Innenstadtbereich soll größer werden, zur zweiten Gebietszone gehören die Ortsteile Materborn, Kellen und Rindern. Wer auf diesen Flächen ein Haus baut, muss Stellplätze für Autos und Fahrräder vorhalten. Wer keinen Stellplatz einrichten kann oder will, muss Ablösegebühren zahlen. In Zone eins zahlt man bald voraussichtlich 8000 Euro, bislang waren es 6500. In Zone zwei sind es 5000 Euro, bislang 3500.