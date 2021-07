FDP-Antrag im Rat abgelehnt : Keine Rahmenplanung fürs Zentrum in Bedburg-Hau

Keine Rahmenplanung fürs Zentrum in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Rat lehnt den FDP-Antrag mehrheitlich ab, der aus Sicht der Liberalen drei Projekte miteinander verknüpfen sollte. Offen zeigten sich die Fraktionen aber für eine „Zukunftswerkstatt“.

Drei Projekte werden die Zukunft von Bedburg-Haus Gemeindezentrum maßgeblich bestimmen: Die Entwicklung des Klinikgelände-Nordteils, die Neugestaltung der ehemaligen Hauptschule und – deutlich weiter in der Zukunft gelegen – ein mögliches Baugebiet Rieselfeld nördlich der Norbertstraße. Um alle drei Projekte ganzheitlich zu entwickeln, wollte die FDP eine Rahmenplanung auf den Weg bringen. Dies wurde von den anderen Parteien bisher aber abgelehnt. Die vielfach geäußerte Hauptsorge in den vorangegangenen Fachausschüssen: Eine komplett neue Rahmenplanung könnte die Projekte um Jahre zurückwerfen.

Und auch wenn die Liberalen nochmals für ihr Vorhaben warben, kam die Entscheidung im Gemeinderat am Dienstag nicht überraschend: Bei drei Gegenstimmen (zwei von der FDP, eine von SPD-Frau Trudis Jans) lehnte der Rat den Antrag ab. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Haupt brachte unterdessen vor, man sei falsch verstanden worden. Es sei niemals die Absicht gewesen, Investoren mit langwierigen Neuplanungen zu vertreiben. „Die Frage ist doch: Wie bekommen wir die verschiedenen Projekte sinnvoll miteinander verknüpft“, sagte Haupt. Das könne auch an einem Wochenende geschehen, an dem die Fraktionen bei einem Ortstermin mit einem Städtebauplaner die Lage sondierten.