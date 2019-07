Kleve: Sicherung des Gebäudes : Fenster für die Tribüne am Bresserberg

Mittel für die Sicherung und und Gestaltung der Tribüne sollen in den Haushalt.

„Zurzeit werden verschiedene Möglichkeiten zur Sicherung der Tribüne sowie Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz geprüft“, sagt Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve. Schon im Sportausschuss hatte die Verwaltung angekündigt, dass das Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK) sich dem markanten Bau entlang der Welbershöhe annehmen werde. Das Verfahren steckt aber noch in der Untersuchungs-Phase, das GSK wird das Gebäude sichten und prüfen, was zu machen ist: „Entsprechende Kostenermittlungen werden im Rahmen der Prüfung durchgeführt“, so Boltersdorf. Im Anschluss werde das Ergebnis zunächst der Politik vorgestellt, so der Stadtsprecher.