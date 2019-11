Sportausschuss : FC-Tribüne am Bresserberg soll gesichert werden

Kleve Im Klever Sportausschuss begrüßt die Politik die Maßnahmen der Verwaltung.

Es kommt Bewegung in der Diskussion um die marode Tribüne am Klever Bresserberg. Das wurde während der Sportausschuss-Sitzung im Rathaus deutlich. Damit das Gebäude nicht verfällt, sollen im Klever Haushalt 2020 350.000 Euro mit einem Sperrvermerk veranschlagt werden. „Die Tribüne gehört der Stadt“, betont Kämmerer Willibrord Haas. Er hatte Anfang des Jahres Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Kleve geführt, „um eine vernehmliche Lösung an der Welbershöhe zu finden“. Szenarien waren Fertigstellung, Teilabbruch unter Beibehaltung der Sitztribüne, Komplettabbruch oder Abbruch des Rohbaus unter Beibehaltung der Sitztribüne und Dachkonstruktion „Der 1. FC Kleve hat sich gegen eine Fertigstellung der Tribüne entschieden und möchte künftig lieber in die eigenen Liegenschaften auf dem Sportgelände Bresserberg investieren“, resümiert Haas, der unabhängig von der Entscheidung des Vereins vorschlägt, im kommenden Jahr die Sicherung des Rohbaus vorzunehmen.