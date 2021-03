Unbekannte verschandeln Parkplatz am Klever Friedhof : Fast-Food-Müll liegt auf dem Parkplatz

Unbekannte verschandeln Parkplatz am Klever Friedhof

Es geht um den Platz der ehemaligen Tennishalle am Klever Friedhof. Abends treffen sich hier Unbekannte, hinterlassen ihren Fast-Food-Müll und Getränkeflaschen.

Kleve In Kleve an der Bresserbergstraße bleibt Verpackungsmüll haufenweise liegen. Die Stadt bittet die Bürger um Hinweise auf diejenigen, die dort regelmäßig Fast-Food-Reste hinterlassen.

Dieser Parkplatz ist beliebt bei jungen Autofahrern, die unter sich bleiben wollen. An der Bresserbergstraße in Kleve, auf dem Gelände, auf dem früher einmal die Tennishalle stand, befindet sich eine kleine, geteerte Stellfläche. Die Aussicht ist bescheiden: Man blickt direkt auf den Klever Friedhof. Und doch übt dieser Ort eine gewisse Anziehungskraft auf junge Menschen aus. Sie fahren dort in kleinen Gruppen mit ihren Autos vor und treffen sich, um Musik zu hören und sich zu unterhalten. Das Problem: Sie konsumieren dabei offenbar gerne eine Menge Fast-Food sowie Getränke und werfen den Verpackungsmüll anschließend aus dem Auto.