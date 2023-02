Kreis Kleve Fast 700 ukrainische Schüler im Kreis

Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve werden 26 Schüler aus neun verschiedenen Ländern als Seiteneinsteiger beschult, darunter 14 Kinder aus der Ukraine. Alle Schüler sind einer ihrem Alter angemessenen Klasse zugeordnet, mit der sie etwa die Hälfte der Unterrichtszeit verbringen. Die anderen 15 Stunden erhalten sie eine Extraförderung in Deutsch in zwei Kleingruppen, teilweise auch in Englisch und Mathematik. „Da die Schüler mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommen, ist ein gemeinsames Arbeiten an einem Thema kaum möglich, stattdessen hat jedes Kind die Möglichkeit, mit schuleigenen Tabletts an unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu arbeiten. Gerade für die ukrainischen Schüler führen die Ungewissheit der Verweildauer in Deutschland sowie der weiterhin stattfindende Online-Unterricht in ukrainischer Sprache dazu, dass die Kinder sich nicht immer auf die schulischen Verpflichtungen einlassen wollen“, sagt Lehrerin Birgit Settnik-Schaufenberg.