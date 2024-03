Auskunftssperre bei der Stadt Warum hunderte Klever ihre Daten sperren lassen

Ob zum Schutz vor dem gewalttätigen Ex-Partner oder weil es wegen des politischen oder beruflichen Engagements eine Bedrohung gibt: Wer in Deutschland in Gefahr schwebt, kann personenbezogene Daten wie seine Adresse im kommunalen Melderegister sperren lassen. Eine Auskunft ist dann nur in Ausnahmefällen möglich. In Kleve leben knapp 200 Menschen in „Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen“, wie es im Gesetzestext heißt. Sie haben eine Auskunftssperre bei der Stadt erwirkt.