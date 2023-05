Diskussion um Straßenname Fasia-Jansen-Straße in Rindern nur mit Vornamen

Die Diskussion um die Umbenennung der Janssen-Straße in Rindern geht in die nächste Runde. Frühestens am Mittwoch, 17. Mai, könnte es im Rat der Stadt Kleve einen Beschluss geben. Doch Einigkeit gibt es nur in einem Punkt: Nach dem verstorbenen Bischof Heinrich Maria Janssen mit den damit verbundenen Missbrauchsvorwürfen soll eine Straße in Rindern künftig nicht mehr heißen. Deshalb suchte eine Kommission aus Anwohnern, Politik und Heimatverein nach Alternativen. Für die war klar: Es sollte eine Jansen-Straße werden, die an die Friedensaktivistin Fasia Jansen erinnert.