Fahrbahnen sacken ab Wie marode sind die Kanäle in Kleve?

Im Oktober war es zu einer Vollsperrung der Römerstraße in Kleve gekommen, nachdem die Asphaltdecke über dem Kanal abgesackt war. Nun der nächste Fall: Die Kreuzhofstraße in Kellen ist gesperrt, Hintergrund sind Kanalarbeiten nach einer Fahrbahnabsackung. Der zweite Fall binnen kurzer Zeit. Wie steht es um das Kanalsystem in der Kreisstadt? Bernhard Klockhaus, Fachbereichsleiter Tiefbau im Klever Rathaus, erklärt, dass die Klever Kanäle im Durchschnitt 51 Jahre alt seien. Manche stammen gar noch aus den Zehnerjahren des vergangenen Jahrhunderts, andere wurden erst kürzlich verlegt. „Sicherlich werden wir es in den nächsten Jahren immer mal wieder mit Schäden zu tun haben. Es ist aber nicht so, dass unser Kanalsystem deutlich älter ist oder schlechter dasteht als das anderer Kommunen“, sagt Klockhaus. Insgesamt gebe es 390 Kilometer Kanal in Kleve, davon sind 182 Kilometer für Regenwasser, 207 für Schmutzwasser, ein Kilometer führt Mischwasser ab.