Zukunftswerkstatt : Eine Chance für „Bio“

Kleve „Hat Bio eine Zukunft beim Verbraucher“, lautetet die Frage bei der Zukunftswerkstatt von Rheinischer Post und Volksbank Kleverland. Die Experten waren sich einig: Ja – allerdings nicht, wenn es bei Lippenbekenntnissen bleibt.

Josef Peters, der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Kleve, hat darauf eine eindeutige Antwort: „Absolut, denn der Verbraucher ist es am Ende, der bestimmt!“ Peters weiß aber auch, dass der durchschnittliche Verbraucher noch weit davon entfernt ist, regelmäßig an der Ladentheke nach Bio-Produkten zu greifen. „Bei Umfragen äußern sich meistens 90 Prozent der Befragten, dass sie Bio-Produkte möchten und dafür auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Wenn man diese Verbraucher jedoch an der Kasse wieder trifft, liegt in den Einkaufswagen etwas anderes“, sagt Peters.