Katastrophenhilfe : Ex-Wirtschaftsförderer ist Militärberater

Kleve Rudolf Röhrl ist Krisenmanager im Kreis Kleve. Im Katastrophenfall berät er die Bundeswehr.

Fünf Jahre lang, von 2006 bis 2011, warb er für die Kreisstadt Kleve als Firmenstandort und stand Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite. Dann reifte in ihm die Entscheidung, dieses Amt nicht mehr weiter ausfüllen zu wollen. Aus „persönlichen Gründen“, wie er damals sagte, entschied sich Röhrl – für viele überraschend – dagegen, das Angebot des Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung über eine Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre anzunehmen. Danach wurde es still um ihn.

„Das Tückische am Katastrophenfall ist, dass man ihn nicht voraussagen kann“, erklärt Röhrl. Der Oberstleutnant der Reserve verweist darauf, dass in den letzten Jahren die Bundewehr vermehrt als Katastrophenhelfer im Einsatz war. Als Beispiele nennt er das Elbe-Hochwasser, die Schneekatastrophe in Bayern, die Waldbrände in den letzten beiden Sommern undden Pfingststurm Ela, der im Jahr 2014 über NRW zog und eine Schneise der Verwüstung hinterließ. Damals war auch die Bundeswehr zur Unterstützung in der Gefahrenabwehr gefordert.