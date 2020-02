Nachruf : Kleves Ex-Kämmerer Heinz Verfondern gestorben

Kleve Stadt trauert um den ehemaligen Herrn der Zahlen

(mgr) 2006 stellte er seinen letzten Haushalt als Kämmerer dem Rat der Stadt Kleve vor, der als „Jamaika“-Haushalt von CDU, Grünen und FDP verabschiedet werden sollte. Wenig später wurde Heinz Verfondern im Museum Kurhaus Kleve in den Ruhestand verabschiedet. Der damalige Bürgermeister Theo Brauer würdigte ihn als „Beamter konservativer Prägung mit einer Vorliebe für das Bodenständige“, der sich bei Rat und Verwaltung sowie in der Bürgerschaft Respekt und Achtung erworben habe. Der Kämmerer sei ein besonnener Stratege gewesen, der sich meist nicht habe beirren lassen, so damals Brauer. Verfondern selbst erinnerte sich damals auch an die gute Zeit zusammen mit Josef Joeken als ersten hauptamtlichen Bürgermeister Kleves: „Ich glaube Josef, wir waren in den vier Jahren eine unschlagbare Kombination“, sagte er bei seiner Verabschiedung. Sein Nachfolger wurde Willibrord Haas. Jetzt ist Heinz Verfondern, der über 50 Jahre der Stadt diente, im Alter von 79 Jahren verstorben.