Talentsuche bei 30 Grad Castingshow-Finale in Kleve – das ist die glückliche Siegerin

Die einzige Finalistin, die nicht gesungen, sondern getanzt hat, war Domenique Andriola aus Mülheim an der Ruhr. Barfuß bewegte sie sich zu „Wrecking Ball“ und sparte dabei weder an Sprüngen und Drehungen noch an Ausdrucksstärke im Gesicht. Das kam nicht nur beim Publikum gut an, sondern auch in der Jury: Den dritten Preis gewann sie und damit auch einen Auftritt beim Open-Air am 27. August.