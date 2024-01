Grenzüberschreitender Einsatz Warum der Euregio-Preis für Hermann von Ameln verdient ist

Die Laudatio, die Hubert Bruls auf Hermann von Ameln hielt, machte deutlich, wie sehr dieser sich im Laufe seines Lebens auf verschiedenen Gebieten für die deutsch-niederländischen Beziehungen in der Grenzregion eingesetzt hat. Er wurde 1948 in den Niederlanden geboren. Hier verbrachte von Ameln die ersten elf Jahre seines Lebens, bevor er nach Deutschland zog. Schon früh hat er sich für die Verbesserung der grenzüberschreitenden Beziehungen eingesetzt, was sich wohl am deutlichsten in seiner Ernennung zum Honorarkonsul der Niederlande im Jahr 1993 und seiner langen Amtszeit von mehr als 15 Jahren zeigt. In dieser Zeit kümmerte er sich nicht nur um Pass- und Dokumentenangelegenheiten der Klever Niederländer, von Ameln setzte sich auch aktiv für die Stärkung der deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen ein.