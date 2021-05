Kleve : Baustelle an der Nimweger Straße

KLEVE Eine Baustelle sorgt auf der Nimweger Straße für Verkehrsbehinderungen. Die Stadtwerke erneuern dort Hauptwasserleitungen. Es kann noch länger dauern, bis der Autoverkehr wieder ungehindert rollen kann.

Die provisorischen Ampeln sind aufgestellt, die schweren Stahlplatten, die die Baugeräte tragen, wurden ausgelegt: Die Baustelle der Stadtwerke Kleve an der Kreuzung Nimweger Straße/ Waldstraße ist eingerichtet, das schwere Gerät für die Arbeiten steht bereit. Jetzt heißt es, Zeit mitzubringen, denn während der folgenden Bauarbeiten ist der Verkehr an der Stelle nur einspurig möglich, so dass es auf dieser Einfallstraße, die gerne als Verbindung von den Niederlande in die Klever Oberstadt genutzt wird, um das Nadelöhr Gruftstraße zu umgehen, zu Behinderungen kommen kann.