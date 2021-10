Eröffnung in der Fußgängerzone : Das ist Kleves neue Galeria

Foto: Markus van Offern (mvo) 18 Bilder Eröffnung der umgebauten Galeria

Kleve In Kleve hat am Donnerstag die neue Galeria-Filiale eröffnet. Das Haus gilt als Modell-Filiale für mehrere Dutzende andere in Deutschland. Wir haben uns am ersten Tag umgesehen.

Deutschlands letzte große Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erfindet sich neu. Unter dem Namen Galeria will der Handelsriese, der mit seinen 131 Warenhäusern noch immer viele Innenstädte prägt, wieder Tritt fassen. In Kleve wurde das 6000 Quadratmeter große Haus am Donnerstag neu eröffnet. Auf allen Etagen wurde bis zuletzt gearbeitet – denn die Filiale in Kleve soll ein Modell für rund 50 andere in Deutschland werden.

Was den Besuchern sofort auffällt: Überall sind neue Böden verlegt, neues Licht und digitale Anzeigeflächen wurden installiert. Es gibt eine neue Wegführung, Produkte und Themen werden neu präsentiert. Im Erdgeschoss, in der ersten und zweiten Etage ist die Fassade zur Fußgängerzone hin geöffnet. Von dort hat man nun einen Blick in die Stadt und auf die Schwanenburg.