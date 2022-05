Badesaison in Kleve : Sternbusch eröffnet die Freibadsaison

Badesaison in Kleve

KLEVE Am Sonntag beginnt der Freiluftbetrieb im Sternbuschbad. Freibad und Hallenbad werden dann wieder parallel für die Besucher geöffnet sein. In den vergangenen zwei Jahren war das wegen der Corona-Schutzverordnung nicht möglich.

Wer in den vergangenen zwei Sommern im Sternbuschbad schwimmen wollte, der konnte sich nicht aussuchen, ob er seine Bahnen im Hallenbad oder im Freibad zog. Wegen der Corona-Verordnungen musste der Bäderbetrieb die Besucherzahlen begrenzen. Das hieß: Tag für Tag wurde abhängig vom Wetter aufs Neue entschieden, ob das Hallenbad oder das Freibad geöffnet wurde.

Nach zwei Jahren der Einschränkungen kehrt das Sternbuschbad am Sonntag wieder weitgehend zur Normalität zurück. Zwar werden die verstärkten Hygienemaßnahmen weiterhin durchgeführt, und in bestimmten Bereichen wird noch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. Aber mit dem Start in die Freibadsaison wird es keine Einschränkungen der Besucherzahlen mehr geben. Freibad und Hallenbad werden dann wieder parallel geöffnet sein. Wer ein Ticket kauft, kann nach Belieben zwischen Innen- und Außenbereich wechseln.