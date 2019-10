Erntedankfest in Warbeyen : Regen im Paradies

Kleve Der Erntedankzug im Klever Ortsteil Warbeyen fand bei Dauerregen statt. Dennoch gab es viele Zuschauer und anschließend ein volles Festzelt bei der Erntefeier.

Der Festumzug war der Höhepunkt der viertägigen Erntefeierlichkeiten in der 762 Einwohner zählenden Ortschaft zwischen Kleve und Emmerich. Allen voran der Wagen des Heimatvereins, der in diesem Sommer sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte. Gut geschützt vor der Nässe saßen darauf Vorstandsmitglieder des Vereins und Vertreter der Klever Politik, darunter der stellvertretende Bürgermeister Heinz-Joachim Schmidt. Die Mottowagen griffen aktuelle Themen aus Landwirtschaft, Natur und Klima auf. So hatten die Altrheiner auf ihrem mit Blumen und Bäumen geschmückten Wagen einen Wolf platziert, der sich beim näheren Hinsehen jedoch als Mensch im Wolfskostüm entpuppte. „Der tut nix“ war auf einem Schild am Zaun zu lesen, dann etwas ernster gemeint der Satz: „Er ist der Star der Gebrüder Grimm, doch an den Niederrhein gehört er nicht hin.“ Dem Wagen folgte eine fröhliche Fußgruppe, als Schafe verkleidet, denn gerade sie sind es, die den Wolf am liebsten wieder in die Märchenwelt verbannen würden.

Das Zelt war der Mittelpunkt gleich mehrerer Veranstaltungen, die der Heimatverein so organisiert hatte, dass für jede Altersgruppe etwas dabei war. Den Auftakt machte am Freitagabend die „Beach-Party“ mit über 800 meist jugendlichen Gästen. Am Samstagabend gab es „The Best of Rock and Pop“ von der Gruppe Skip Direction. Für den Sonntagabend standen DJ Erik und die große Tombola auf dem Programm. Zusammen mit dem Circus Liaison wurde am Montag ein Fest für die Kinder veranstaltet, bevor mit dem Dämmerschoppen und dem Schützenfest am Abend die Festtage ausklangen.