Angebot für die ganze Familie So war das Erntedankfest auf dem Bauernmarkt in Riswick

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass der Riswicker Bauernmarkt seit vielen Jahren ein fester Bestandteil Kleves ist. Mit dem Motto „Aus der Region – für die Region“ zieht der Bauernmarkt jeden Donnerstag Besucher an. Mit dem gleichen Leitspruch trat der Markt auch an das Erntedankfest heran. Die Besucher am Donnerstag wurden begrüßt mit dem Anblick eines Esstischs gedeckt mit einem weiten Sortiment an regionalen und saisonalen Gemüse.