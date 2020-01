Nachruf : Erich Gietmann war ein Vollblut-Karnevalist

Volker und Yvonne Lenz und Erich Gietmann (rechts) 2016 im Ratskrug. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve-Materborn Im Alter von 79 Jahren ist Ex-Prinz Erich „der Fidele“ gestorben

Von Helmut Vehreschild

Eine Nachricht, die man kaum glauben wollte, verbreitete sich in der vergangenen Woche in Windeseile nicht nur in Materborn: Erich Gietmann ist völlig überraschend im Alter von 79 Jahren verstorben. Wenige Stunden zuvor sah man ihn noch in der Materborner Mehrzweckhalle, wo er mit vielen Freunden bei der Seniorensitzung des Comitee Klever Herrensitzung feierte. Gietmann war Vollblut-Karnevalist, Gastwirt mit Herz und Fußballer und Funktionär beim Sportclub 1863 Kleve.

Bei den „Blauen“ an der Königsallee kickte er schon in frühen Jahren. Später war er am Bresserberg lange Jahre Fußballobmann und auch in der Organisation vorne dabei, als 1982 das „Jahrhundertspiel“ zwischen Sportclub und FC Barcelona vor 12000 Zuschauern im Gustav-Hoffmann-Stadion stattfand. Seine große Leidenschaft war der Klever Karneval. 1974 wurde er als Erich „der Fidele“ als zweiter Prinz in der Schwanenstadt proklamiert, seine Heimat war vor allem Fidelitas Materborn, wo er viele Jahre musikalisch auf der Bühne stand.

32 Jahre stand er im Ratskrug in Materborn hinter dem Tresen, ehe er im März 2016 den Zapfhahn schloss. Für bis zu 24 Vereine war Erichs Ratskrug ein Zuhause. Auch in der Mehrzweckhalle sorgte er bei den großen Karnevalssitzungen für die Bewirtung. Und nicht zu vergessen die Kult-Kirmes auf der Dorfstraße in Materborn, wo er nicht nur den Fallschirm aufspannte. Er war das Gesicht des Volksfestes.