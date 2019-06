Süße Früchte aus Kleve : Sommerzeit ist Erdbeerzeit

Hendrik Schüßler verkauft Erdbeeren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve An ihnen kommt man in dieser Jahrezeit kaum vorbei: Die Erdbeerstände an den Straßen in der Region. Die kleinen Häuschen des Warbeyener Erdbeerparadieses, hier der Stand an der B 9 in Bedburg-Hau mit Mitarbeiter Hendrik Schüßler, bieten schon seit Ende April die kleinen roten Früchte an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die ersten Erdbeeren in diesem Jahr wurden in unseren Tunnelanlagen geerntet. Die Ernte war sehr groß“, sagt Erdbeerparadies-Inhaber Franz-Josef Arntz. Anfang Mai folgten dann die Felderdbeeren. Auch wenn es in diesem Jahr wieder sehr trocken war, hat Arntz gute Nachrichten für alle Erdbeer-Fans: „Bis Mitte Juli geht die Saison wahrscheinlich noch. Außer es gibt Hagel oder eine Hitzewelle. Das wäre eine Katastrophe. Dann kann die Saison auch ganz schnell zu Ende sein.“ Im vergangenen Jahr gab es tatsächlich eine Hitzewelle und schon ab Mitte Juni keine Erdbeeren mehr. Also: Daumen drücken für eine lange Saison.

(eler)