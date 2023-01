Feuewehreinsatz in Kleve Entsorgte Zigarette löst Brand auf Balkon aus

Am Samstagabend, 7. Januar, kam es gegen 22.20 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Pannofenstraße in Kleve. Anwohner hatten oberhalb des Daches einer anliegenden Autowerkstatt ein Feuer entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden und es wurde niemand verletzt.