Ausschuss und Rat tagen in Kleve Entscheidung über Rauer-Nachfolge fällt am Mittwoch

Eigentlich hätte es schon im Vorfeld eine Beschlussempfehlung geben können: In der nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Personal und Digitalisierung Ende März wurde ein als „Einzel-Assessment-Center konzipiertes Verfahren“ mit den verbleibenden beiden „den formalen Anforderungen entsprechenden Kandidaten“ durchgeführt, wie es in der öffentlichen Drucksache für die Sitzungen von Rat und Hauptausschuss heißt. Offenbar hat aber keiner der beiden Kandidaten dieses Gremium vollends für sich überzeugen können: „Der Ausschuss für Personal und Digitalisierung hat keine Beschlussempfehlung abgegeben und zunächst weitere Fraktionsberatung für erforderlich angesehen“, heißt es in der Drucksache weiter.