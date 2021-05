Blindgänger in Kleve : Entschärfung der Bombe an der Küppersstraße ab 15.30 Uhr

Immer wieder kommt es in Kleve zu Bombenfunden (Archivbild). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Weltkriegsbombe an der Küppersstraße wird am heutigen Freitagnachmittag entschärft. Die Stadt hat die Sicherheitsbereiche festgelegt. Was Sie zum Blindgänger wissen müssen.

Gleich zwei Weltkriegsbomben wurden in Kleve gefunden. Neben einem Blindgänger, der am Samstag für eine Evakuierung von 4500 Menschen sorgt, wird am Freitag bereits eine Bombe an der Klever Küppersstraße entschärft. Sie ist eine Zehn-Zentner-Bombe und soll von den Sprengmeistern des Kampfmittelräumdienstes heute, 7. Mai, gegen 15.30 entschärft werden. Die Stadt Kleve informiert auch fortlaufende auf ihrer eigenen Internetseite.

Zum inneren Sicherheitsbereich gehören folgende Straßen

Ackerstraße, von Brahmsstraße bis Haus Nr. 134

Am Mühlenberg

An den vier Winden

Asternweg

Beethovenstraße

Blumenstraße

Böcklerstraße, von Schmidtstraße bis Haus Nr. 39 und von Schmidtstraße bis Haus Nr. 8 und Haus Nr. 20, 24, 26

Brahmsstraße

Brandströmstraße, Haus Nr. 5 und 7

Frankenstraße, von Römerstraße bis Haus Nr. 53 und Haus Nr. 43

Fredestraße

Fritz-Pannier-Straße

Görrestraße

Graf-Otto-Straße

Gutenbergstraße, von Wagnerstraße bis Ackerstraße

Haydnstraße

Hellingsbüschchen

Hoffmannallee, von Haus Nr. 34 - 62

Hunscheidstraße

Jülicher Straße

Karolingerstraße

Kleine Ackerstraße

Kleiststraße

Küppersstraße

Lindenallee, von Haus Nr. 63 bis Haus Nr. 127

Merowingerstraße, von Lindenallee bis Haus Nr.145

Mittelweg, von Lindenallee bis Haus Nr. 132

Mozartstraße

Nelkenstraße

Nimweger Straße, von Lindenallee bis Haus Nr. 27

Pastor-Janßen-Weg

Richard van de Loo-Straße,

Römerstraße, von Haus Nr. 25 bis Lindenallee

Rosenstraße

Schauinsland

Schmidtstraße

Scholtenstraße

Stadionstraße

Stapperstraße

Thaerstraße

Tichlers Mühle

Tulpenweg

Von-Velsen-Straße

Wagnerstraße

Welbershöhe, von Merowingerstraße bis Haus Nr. 8

Willy-Brandt-Straße

Die dort wohnende und arbeitende Bevölkerung hat bis spätestens 13.30 Uhr die Wohnungen und Gewerbetriebe zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, so Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Die Stadt Kleve bietet den Betroffenen Unterkunft in der Mehrzweckhalle Materborn, Dorfstraße 28, 47533 Kleve.

Der äußere Sicherheitsbereich erstreckt sich über einen Radius von 1 km um den Fundort. Hier ist auf die Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr zu achten, so Boltersdorf. Die Bewohner des äußeren Sicherheitsbereiches dürfen sich während der Entschärfungszeit (ca. 15.30 Uhr) nicht im Freien aufhalten.

Für allgemeine Rückfragen steht der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Tel.-Nr. 02821/ 84-384 sowie 02821/ 84-474, zur Verfügung. Schwerkranke und Körperbehinderte werden, soweit erforderlich, durch den Krankentransportdienst aus dem Gefahrenbereich gefahren. Entsprechende Wünsche sind ab sofort an die Leitstelle, Tel.-Nr. 02821/ 7710, zu richten.

Alle übrigen Personen können sich während der Entschärfungszeit ebenfalls in der Mehrzweckhalle Materborn, Dorfstraße 28, 47533 Kleve, aufhalten.

(mgr)