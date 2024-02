Pointen auf Platt Wieso „Enne Janze“ der gefragteste Büttenredner im Kleverland ist

Schmissige Live-Musik, schnelle Tänze, scharfsinnige Bütten und eine Hexenkessel-Atmosphäre im Kellener Schützenhaus – dem Sitzungskarneval der Brejpott-Quaker fehlt es wahrlich nicht an Höhepunkten. Und dennoch gibt es eine unbestrittene Nummer eins, die Präsident Helmut Vehreschild am Samstagabend mit nur zwei Worten ankündigte: „Enne Janze.“ Seit Jahren ist Georg Jansen, der seit einem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, der wohl geistreichste Büttenredner im Kleverland. Und seine Pointen auf Platt sind in dieser Session gefragter als je zuvor, auch in Goch tritt „Enne Janze“ immer wieder auf.