Hilfsaktion : Endspurt für Weihnachtsaktion

Kleve Mit „Weihnachten im Schuhkarton“ soll Kindern in Osteuropa geholfen werden. Noch bis zum kommenden Montag ist eine Teilnahme möglich – auch kontaktlos.

(RP) 547 Schuhkartons haben sich im vergangenen Jahr von Kleve aus auf die Reise gemacht. Und die Veranstalter hoffen auch dieses Mal wieder auf zahlreiche Päckchen-Packer: Denn die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarten“ findet auch trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie statt. Bis zum 16. November können gepackte Schuhkartons in Kleve am Kinder- und Jugendzentrum Kalle, Lindenallee 99 (direkt neben der Christus-König-Kirche) abgegeben werden. Möglich ist das werktags von 13 bis 19 Uhr. Vor dem Eingang des Kalle steht bereits ein bunt-dekoriertes Zelt, in dem die Pakete kontaktlos und trocken durch ein Fenster an die Mitarbeiter übergeben werden können.

Um sich zu beteiligen, sollen einfach Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit buntem Papier beklebt und mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt werden. Bewährt hat sich dabei eine Mischung aus kleinen Spielsachen, Schulmaterialien wie Hefte und Stifte, Hygieneartikel wie Zahnbürste und Seife, Mütze, Schal oder Handschuhe sowie Süßigkeiten oder Vollmilchschokolade, wie die Organisatoren erklären. „Die freuen sich übrigens auch darüber, wenn die großzügigen Spender zehn Euro zur Finanzierung der Transport- und Aktionskosten mit einplanen“, so das Kalle-Team. Wer nicht selber kreativ werden möchte, bekommt im Kalle auch eine fertige Box zum Befüllen mit nach Hause. Für Geldspenden steht eine Spendendose während der Abgabewoche am Jugendzentrum bereit.

Auch der Kindergarten „Gänseblümchen“ in Düffelward nimmt in diesem Jahr erstmals gepackte Schuhkartons für die Aktion entgegen.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,6 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen in Staaten Osteuropas wie Bulgarien, Georgien, Rumänien oder in die Ukraine und werden vor Ort meist über Kirchengemeinden im Rahmen von kleinen Feiern an bedürftige Kinder direkt verteilt. Bei den Feiern vor Ort sollen Hygieneregeln sichergestellt werden oder Alternativkonzepte zur Anwendung kommen, um die Verteilung in kleinerem Rahmen zu organisieren.