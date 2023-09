Schwerpunktkontrollen im Kreis Kleve Mercedes rast mit Tempo 132 durch 50er-Zone

Am Mittwoch fand auf der B 220 zwischen 18.15 und 20 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung statt. Von 521 Fahrern waren 70 zu schnell unterwegs. Davon befanden sich 51 Personen im Bereich eines Verwarngeldes und gegen weitere 19 legten die Beamten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige vor. Ein junger Mann wurde mit einem Mercedes mit 132 Stundenkilometern gemessen und war selbst abzüglich der Toleranz 78 Stundenkilometer zu schnell. Der Bußgeldkatalog sieht dafür ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg vor.