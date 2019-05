Grundschule an den Linden in Kleve : Elternsprecher fordern neues Schadstoff-Gutachten

Kleve Die Elternsprecher der Grundschule an den Linden wollen sich nicht mit dem jüngst vorgestellten Schadstoff-Gutachten zufrieden geben. Sie fordern, dass ein anderes Institut ein neues Gutachten erstellt.

Der Hintergrund: An der Grundschule waren bei Untersuchungen so genannte Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen (PAK) in der Raumluft festgestellt worden. Diese können in hoher Konzentration krebserregend sein. Nachdem bei einer ersten Messung ein Wert im mittleren Gefahrenbereich ermittelt worden war, nahm Gutachter Heiner Mokroß Tage später und nachdem ausgiebig gelüftet worden war, eine zweite Messung vor. Das Ergebnis: „Alle Richtwerte wurden unterschritten; es besteht hinsichtlich flüchtiger PAK kein Handlungsbedarf“, so der Gutachter. Trotzdem will die Stadt nun in die Offensive gehen und das Parkett mit einer so genannten elastischen Versiegelung abdichten.