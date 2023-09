Emotionale Debatte Eltern wollen mehr Flexibilität bei Offenem Ganztag an Schulen

Der Trend zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist ungebrochen. Für Eltern bietet sich so die Möglichkeit, weiter in Vollzeit zu arbeiten, während die Kinder in guten Händen sind. Eltern schildern im Gespräch mit unserer Redaktion aber ein Problem: Es fehlt an Flexibilität bei den Abholzeiten. So berichtet eine Mutter, dass sie ihr Kind in der Betreuung bis 15 Uhr an der St. Georg Grundschule Nütterden untergebracht hat. Wenn sie oder ihr Mann allerdings früher Feierabend haben, können sie den Nachwuchs nicht vorzeitig abholen. Erziehungsberechtigte schildern, dass es wegen der Abholzeiten zu Konflikten an den Schulen kommt.