Neues Spielgerät soll her Eltern sammeln für Schulhof in Reichswalde

In der Grundschule Reichswalde ist bereits seit Monaten viel los. Nach dem schweren Brand in der Nacht 2022 ist Großes in Planung. Die Erweiterung der Schulgebäude wird vorgezogen. Seit mehr als einem Jahr ist es reichlich eng in der Grundschule. Eng war es schon vor dem Brand. Durch die zwei abgebrannten Räume ist der Platzmangel nun jedoch umso deutlicher spürbar. Zudem wird der Einschulungsjahrgang 2023 dreizügig geführt mit rund 25 Kindern und einem Klassenraum mehr als üblich. Abhilfe sollen Container auf dem Schulhof schaffen, in denen nun unter anderem in provisorischen Räumen ein Teil der OGS-Kinder betreut werden.