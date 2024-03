Er ist schon eingerüstet Kleves „Eiserner Mann“ wird restauriert

Als „Eiserner Mann“ wacht der römische Kriegsgott Mars im weißen Hemd und schwarzer Hose mit geradem Blick über die Klever Parkanlagen. „Schau mir in die Augen Kleines“, scheint Mars frei nach Cassablanca der ihm Aug‘ in Aug‘ gegenüberstehenden Göttin Minerva zu sagen. Er, der Gott des Krieges hatte ausgedient, als die alte Rüstung des Schenck von Nideggender im 17. Jahrhundert nach Kleve kam. Der brandenburgische Statthalter in Kleve, Prinz Johann-Moritz von Nassau-Siegen hatte sie im damals hier auf eine Säule gesetzt. Der 30-jährige Krieg war endlich zu Ende und Prinz Moritz investierte in Städtebau und Parkanlagen, als die Brandenburger ihn als Statthalter nach Kleve schickten. Der Park und die Mahnmale waren Zeichen des Friedens. Die Harmonie endete, als knapp 150 Jahre später die französischen Revolutionstruppen in Kleve einmarschierten. Der Eiserne Mann wurde umgestürzt. Auf alten Zeichnungen ist zu sehen, wie ein Wanderer die Einzelteile der Säule zur Rast nutzt. Später verschwanden auch diese Reste. Der Göttin Minerva auf der Säule gegenüber aber fehlte das Gegengstück. Sie hatte, geschützt vom Wasser in dem sie stand, die Revolutions-Wirren vergleichsweise unbeschadet überstanden.