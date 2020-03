Gemeinsam stark : Die Klever Einzelhändler im Schulterschluss

Kleve In den Zeiten der Corona-Krise gilt für die Klever Einzelhändler: Jeder hilft dem anderen wo er kann.

„Solidarität“ ist das Schlagwort. Solidarität in der Zeit der Corona-Krise – auf so vielen Ebenen. Betroffen sind selbstredend auch der Einzelhandel und die Gastronomen. Die Innenstädte sind leergefegt und so mancher Betrieb fragt sich, wie er die Krise überstehen kann.