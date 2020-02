Schule Kunst Museum : 500 Schüler im Museum Kurhaus

Die Schüler von Lehrerin Kerstin Verbeek von der Joseph-Beuys-Gesamtschule „versinken“ digital in der Kunst von Lucas Blalock. Foto: Kerstin Verbeek

Kleve Vor 20 Jahren wurde die Idee von „Schule Kunst Museum“ ins Leben gerufen, vor 18 Jahren gab’s die erste Ausstellung. Jetzt ist das Aushängeschild von Klever Schulen und Museum erstmals eine Woche zu sehen. Start: Samstag, 8. Februar.

Konzentriert sitzen die jungen Damen und Herren auf der Erde vor den Vitrinen. Es ist still. Alle haben einen Block auf den Knieen und zeichnen: „Pöttkes“ aus der Bauhaus-Ausstellung im Museum Kurhaus. Es ist die Klasse von Lehrerin Annette Lobbenmeier von der Forstgarten-Gesamtschule. Die SmartPhones, sonst scheinbar Mittelpunkt alles jugendlichen Lebens, liegen achtlos auf dem Boden. Es zählen der Block und der eigene Strich. Das Ergebnis der „Zeichenstunde“ ist ab Samstag, 8. Februar, im Museum Kurhaus zu sehen.

Dann heißt es wieder „Schule Kunst Museum“ und alle weiterführenden Schulen der Stadt Kleve präsentieren im Kurhaus, wie kreativ ihre Schüler im Kunstunterricht auf die Ausstellungen im Museum reagiert und eigene Werke geschaffen haben. Erstmals seit der Geburt der Idee im Jahr 2000 ist die Schüler-Kunst eine Woche lang bis Sonntag, 16. Februar ausgestellt. Bei freiem Eintritt ist täglich geöffnet (außer Montag, 10. Februar). Und auch das Café Moritz hat in der Woche jeden Tag geöffnet. Wobei die Kunst der Kids in den beiden Etagen des alten Kurhotels und in der Wandelhalle zu sehen ist, im Beuys-Trakt und im alten Friedrich-Wilhelm-Bad ist weiterhin die Sammlung des Museums zu sehen.

Info Projekt wurde in Berlin ausgezeichnet 2000 In dem Jahr entstand die Idee, damals von Kurhaus-Mitarbeiterin Simone Scholten und KAG-Lehrerin Angelika Paatz-Rürup. 2002 war das erste Projekt „Schule Kunst Museum“. 2005 Das Projekt wird bundesweit im Rahmen von Kinder zum Olymp in Berlin ausgezeichnet. 2020 Erstmals sind die Werke der Schüler eine Woche zu sehen.

Die Kids, die Lehrerin Kerstin Verbeek von der Joseph-Beuys-Gesamtschule mitbrachte, waren von der modernen Technik in der Blalock-Ausstellung fasziniert und ließen sich auf dem Tablet-Computer In die Kunst hineinziehen. Wie die Schüler von Lobbenmeier und Verbeek saßen und liefen in den vorangegangene Monaten mehr als 500 Schüler aller weiterführenden Schulen in Kleve durch das Museum Kurhaus Kleve, hörten sich die Vorträge der Kuratoren an, ließen sich von den Ausstellungen begeistern und trugen ihre Eindrücke zurück in den Kunstunterricht. Den haben die Lehrer auf das Projekt „Schule Kunst Museum“ abgestimmt: Hier werden Werke geschaffen, die von den Eindrücken aus den Ausstellungen heraus entstehen, sich daran anlehnen, darauf reagieren. Auf die Fotos von Evelyn Hofer, auf die filigranen Arbeiten von Frank Maibier, auf die extrovertiert-großen Arbeiten des Amerikaners Blalock oder eben auf die Bauhaus-Keramik. Das Ziel ist die große Ausstellung. Zwischen zwei Ausstellungen – der jetzt abgebauten von Lucas Blalock und der kommenden von John Akomfrah – ist Platz für die Schüler.

Die Ausstellung ist der Höhepunkt, darin eingebettet liegen feste Programmpunkte: die öffentliche Führung von Schülern am Samstagnachmittag, 8. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr, bei der die Jungen und Mädchen allen Besuchern ihre eigenen Werke vorstellen; die Festveranstaltung „mittendrin“ am Sonntagmorgen, 9. Februar von 11.30 bis 12.30 Uhr, bei der unter anderem die Bürgermeisterin und Museumsdirektor Harald Kunde reden und die Schüler Aufführungen und Musikstücke gestalten sowie eine Führung für Freundeskreis-Mitglieder durch Valentina Vlasic am Mittwoch, 12. Februar,14 Uhr.