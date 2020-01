Wirtschaft : Stellenanzeige sorgt für Aufsehen

Kleve Die Berns Gruppe veröffentlichte eine Ausschreibung der besonderen Art.

„Der Fachkräftemangel ist real und er trifft uns hart“, sagt Derksen. Die Suche nach qualifiziertem Personal sei in allen Betrieben ein großes Problem. Und da ein Abwerben für die Berns Gruppe nicht in Frage komme, so Derksen weiter, gehe das Unternehmen seit zweieinhalb Monaten eine neue Strategie zur Mitarbeitergewinnung – und stellte extra dafür eine neue Fachkraft ein. So ist das Unternehmen beispielsweise seither freuqenter auf den sozialen Medien vertreten.