Die Flucht aus der LVR-Klinik (Teil 1) : 21 Stunden auf der Flucht

Foto: dpa/Fabian Strauch 7 Bilder Geständnis nach Flucht aus LVR-Klinik Bedburg-Hau

Special Bedburg-Hau Zwei verurteilte Straftäter nehmen in der Forensik in Bedburg-Hau ihre Pfleger als Geiseln. Sie brechen aus der Entziehungsanstalt aus und fliehen mit einem Pkw nach Aachen. Dort wird einer der Patienten von der Polizei erschossen. Teil eins unserer Chronologie einer Flucht.

Es ist der 25. Mai 2020, kurz nach 22 Uhr in der Forensik in Bedburg-Hau. Die Pfleger Frank N. und Sven C. bestreiten die Nachtschicht in Haus 25, einer geschlossenen Entziehungsanstalt für verurteilte Straftäter. Sven C. ist gerade von einem Kontrollgang zurückgekommen. Alles ruhig – der Beginn einer ganz normalen Schicht im Maßregelvollzug, denkt er sich.

C. nimmt Platz im Pflegerraum, wo sein Kollege Frank N. Routinearbeiten erledigt. N. prüft den Bestand der Messer, welche sich die Patienten für Küchenarbeiten ausleihen können. Eines der Messer fehlt. Frank N. weiß das, denn er hat das Messer kurz zuvor dem Patienten Robert D. (38) ausgeliehen. Er wolle sich noch ein Abendmahl in der Küche zubereiten, hat D. dem Pfleger gesagt. D. ist drogenabhängig, bekommt auf der Maßregel-Station den Heroinersatz Methadon. Wegen einer schweren Raubstraftat hat ihn ein Gericht dort untergebracht.

Gegen 22.20 Uhr erscheint Robert D. mit seinem Mitpatienten Christian H. (43) im Pflegerzimmer. „Ich will ihnen das Messer zurückgeben“, sagt D. Er wirft das Etui des 25 Zentimeter langen Brotmessers auf den Arbeitstisch. Pfleger Frank N. nimmt das Etui, will es verstauen. Doch es ist leer. „Wo ist das Messer?“, fragt N. Dann geht alles ganz schnell. Robert D. greift Pfleger Frank N. an, Mitpatient Christian H. geht auf Pfleger Sven C. los. Beide Patienten sind bewaffnet – Christian H. mit dem Brotmesser, Robert D. mit einer selbstgebastelten Rasierklingenwaffe.

Die Pfleger wehren sich nach Kräften – bis es Christian H. gelingt, Sven C. von hinten zu umschlingen. Er presst ihm das Messer an die Halsschlagader. „Hör auf, dich zu wehren, sonst stech‘ ich dich ab“, sagt H. Der Widerstand ist gebrochen. Die Pfleger sind nun Geiseln.

„Wir wollen hier raus, egal wie“, machen die Patienten deutlich. D. ist der Wortführer, H. der Aggressor. „Ich habe 18 Jahre im Knast gesessen. Ich lasse mich eher erschießen, als dass ich zurückgehe. Und ich nehme sie mit“, sagt D. Die Pfleger sind in Todesangst.

Weil beide Parteien wissen, dass der Ausbruch aus Haus 25 nur schwer möglich ist, beginnt eine Art Ideensammlung im Pflegerraum. Mehr als zehn Minuten lang werden Fluchtmöglichkeiten durchgespielt. Der Weg durch den Ergotherapieraum? Zwecklos. Durch den Sportraum? Keine Chance. Das Aggressionslevel der Patienten steigt, bis Pfleger Frank N. den Weg durch die Pforte vorschlägt. Die Geiselnehmer stimmen zu. N. funkt den Pförtner an, der die Schleuse per Fernschaltung öffnen kann. Er werde noch mit zwei Patienten den Müll rausbringen, kündigt N. an. Wie es der Zufall will, hat die Spätschicht volle Müllsäcke auf der Station liegen lassen. Die Geiselnehmer führen Pfleger Sven C. in den Kriseninterventionsbereich, der eigentlich für renitente Patienten gedacht ist. Dort soll C. warten und sich nicht rühren, ehe der Ausbruch gelungen ist. Nach einer Viertelstunde ohne Unterbrechung nimmt H. das Messer von seinem Hals.

Frank N. nehmen die Geiselnehmer mit zur Schleuse. „Wenn die Pforte nicht aufgeht, dann war es das für dich“, sagen sie ihm. Der Pförtner beobachtet per Videokamera das mit Müllsäcken ausgerüstete Trio, als es über den Hof läuft. Die Uhrzeit: ungewöhnlich für eine Müllentsorgung in der Forensik. N. drückt die Klingel. Sekunden später öffnet sich die Schleuse – ohne Nachfragen.

Die drei passieren das geöffnete Tor, das durch den sechs Meter hohen, mit NATO-Draht gesicherten Zaun der geschlossenen Anstalt führt. Sie gehen zum Müllcontainer an der Straße des Klinikgeländes und entsorgen die Säcke – wie N. es dem Pförtner angekündigt hat, der immer noch per Überwachungskamera zuschaut.

„Waschen sie sich bitte den Hals. Ich habe Hepatitis C“, sagt D. noch zu N., weil er ihn beim Angriff im Pflegerzimmer leicht verletzt hat. Dann entlassen die Patienten ihre Geisel. Sie steigen in den unweit der Schleuse geparkten Ford Mondeo von Pfleger Sven C., dessen Autoschlüssel sie bei der Geiselnahme geraubt haben.

Der Ausbruch ist erfolgreich. Aber die Flucht hat erst begonnen. Christian H. rast mit dem weißen Ford in Richtung Niederlande. Komplize Robert D. sitzt neben ihm. 20 Kilometer Fahrtstrecke ist die Grenze entfernt. Fünf Kilometer vor dem Grenzübergang treffen die beiden auf einen Streifenwagen der Bundespolizei. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf, weil der Ford viel zu schnell unterwegs ist. Mit 190 Stundenkilometern brettern die Forensikpatienten über die Landstraße, überholen mehrere Fahrzeuge. Die Bundespolizisten brechen die Verfolgung ab, weil die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu groß wird. Dass es einen Ausbruch aus der LVR-Klinik gegeben hat und sie gerade die Flüchtigen verfolgen, wissen die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht.

Im niederländischen Nimwegen rauben D. und H. einen Passanten aus. Sie fahren weiter nach Venlo und besorgen sich auf der Straße Kokain. Zweimal werden sie in Holland geblitzt. Autohalter Sven C. erhält später die Bußgeldbescheide per Post.

Von Venlo aus geht es zurück in die Bundesrepublik: Über Heinsberg und Alsdorf fahren die flüchtigen Gewalttäter im Kokainrausch nach Aachen, wo sie vor ihrer Unterbringung im Maßregelvollzug gewohnt haben. In der alten Heimatstadt steuern sie sofort die Drogenszene an. In der Wohnung eines Bekannten rauchen sie Kokain und spritzen sich Heroin. Christian H. bekommt Sehnsucht nach seiner Ex-Freundin: Vor einer Arztpraxis, in der die Frau früher Methadon erhalten hat, hofft er sie anzutreffen – vergeblich. Die Ausbrecher ziehen weiter zum Europa-Hochhaus, dem größten Wohnhaus Aachens. H. hat dort zuletzt gewohnt.

Seinen letzten Wohnort kennt auch die Polizei, die inzwischen dank eines Zeugenhinweises das Fluchtfahrzeug in der Nähe des Hochhauses festgestellt hat. Es ist 19.30 Uhr, als die Polizei das flüchtige Duo erstmals sichtet. Die beiden verlassen da gerade das Hochhaus. Sie wollen zum Kaiserplatz, einem Treffpunkt der Aachener Drogenszene.

Doch bis dahin kommen sie nicht: Auf einem eingezäunten Fußweg nahe der Joseph-von-Görres-Straße rufen ihnen drei Polizisten hinterher. „Halt, Polizei!“ – drei Mal, vier Mal, fünf Mal rufen die Beamten, bis sich Robert D. und Christian H. umdrehen. Beide halten Messer in der Hand.

Die Polizisten ziehen ihre Dienstwaffen, fordern das Duo auf, die Messer wegzuwerfen. Aber D. und H. reagieren nicht. Sie gehen auf die Beamten zu und rufen: „Ja, kommt doch!“ Die Polizei weicht langsam zurück, weil hinter den Ausbrechern ein Mann und ein Kind in der Schusslinie stehen. Mehr als 30 Meter drängen die Männer die drei Beamten zurück. Dann drehen die Ausbrecher sich um und laufen weg – in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes.

Weil die Flüchtigen sich trennen, rennen die Polizisten zunächst Robert D. hinterher. Die Verfolgungsjagd führt auf den Spielplatz. Es ist ein sonniger Abend, der Platz ist belebt. Kinder spielen dort. Eltern unterhalten sich. Fußgänger und Radfahrer genießen den Feierabend.

Die Polizisten brüllen. Sie brüllen Robert D. hinterher, stehenzubleiben. Und sie brüllen die Spielplatzbesucher an, den Platz sofort zu räumen. Viele Besucher bemerken die Gefahr nicht – bis D. von hinten an eine Frau herantritt, die gerade an einem Tisch sitzt und sich mit einer anderen Frau unterhält. Er packt die Mutter von hinten, hält ihr ein 21 Zentimeter langes Fleischermesser mit unsauber abgebrochener Spitze an den Hals.

Der Spielplatz leert sich jetzt schlagartig. Die drei Polizisten stehen vor D., Schusswaffen im Anschlag. Zwischen ihnen und dem Ausbrecher: die Geisel, Messer an der Kehle. Mehrfach fordern die Beamten D. auf, das Fleischermesser fallen zu lassen – aber der weigert sich. Dann schießen zwei der Polizisten. D. wird tödlich getroffen, taumelt nach hinten, geht zu Boden. Die Geisel bleibt unversehrt. D.s Blut klebt in ihrem Gesicht.

Einer der Polizisten versorgt den tödlich Getroffenen, ruft einen Rettungswagen. Die anderen beiden Beamten setzen die Verfolgung von Christian H. fort. Auf einem nahegelegenen Parkplatz stellen sie ihn. Weitere Polizisten kommen hinzu.Reizgas wirkungslos

Christian H. hat die Schüsse gehört. Er hält ein Messer in jeder Hand, ist kampfbereit. „Dein Kollege ist schon tot! Willst du auch sterben?“, ruft ein Polizist. H. ist in einer Sackgasse: Vor ihm die Polizisten mit gezogenen Schusswaffen, hinter ihm ein Zaun. Ein Entkommen gibt es nicht mehr.

Aber H. bleibt in Angriffsstellung, tippelt vor und zurück. Er schlägt sich auf die Brust. Ein Beamter droht, den Diensthund auf ihn loszulassen. „Lass ihn kommen, ich stech‘ ihn ab!“, ruft H. Erst als die Polizisten in Erwägung ziehen, ihm in die Beine zu schießen, lässt er die Messer fallen – nicht aus Angst vor dem Tod, sondern aus Angst vor dem Rollstuhl.

Seinen Widerstand gibt H. aber nicht auf. Ein Polizist spritzt ihm Reizgas ins Gesicht. Einmal – ohne Wirkung. Ein zweites Mal. Der Beamte leert das ganze Sprühgerät auf H., aber der blinzelt nur. Er macht eine Geste, als würde er genussvoll in dem beißenden Strahl duschen.

Der Diensthund wird losgelassen. H. dreht sich im letzten Moment weg. Der Hund beißt ihm ins Gesäß. H. geht zu Boden, die Beamten fixieren ihn. Der Hund lässt nicht los, weil H. sich immer noch windet. Der Hundeführer reißt das Tier weg und mit diesem Hose und Unterhose des 43-Jährigen, der nun – nach einem 21-stündigen Höllenritt aus Gewalt, Drogen und Tod – überwältigt ist.