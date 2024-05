Fenster aufgehebelt Einbruch in Zahnarztpraxis auf der Lindenallee in Kleve

Kleve · Unbekannte Täter sind am Dienstag in eine Zahnarztpraxis in Kleve eingebrochen. Die Einbrecher versuchten sich zunächst vergeblich an einem Schließzylinder und hebelten dann ein Fenster auf. Was die Täter erbeuteten.

16.05.2024 , 10:34 Uhr

Die Einbrecher brachen ein Fenster auf, um in die Praxis zu gelangen (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In eine Zahnarztpraxis in Kleve sind unbekannte Täter am Dienstagabend (14. Mai 2024) gegen 19.35 Uhr eingebrochen. Die Praxis befindet sich an der Lindenallee zwischen Weyerstege und Mausgarten. Die Täter versuchten zunächst, den Schließzylinder der Eingangstür zu entfernen. Als dies nicht gelang, hebelten die Unbekannten ein seitlich gelegenes Fenster auf. Aus dem Empfangsbereich der Praxis wurde eine Geldkassette mit Wechselgeld entwendet. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung entfernt. Verdächtige Feststellungen nimmt die Kripo in Kleve unter Tel. 02821 5040 entgegen.

(jehe)