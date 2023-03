Kiosk in Kleve Einbrecher machen reiche Beute

Laut Polizei geschah der Einbruch in der Zeit von Donnerstag um 22.30 Uhr bis Freitag um 4 Uhr. Durch das aufgehebelte Fenster gelangten die Diebe in den Verkaufsraum. Aus der Kasse entnahmen die Einbrecher Bargeld. Außerdem nahmen die Einbrecher reihenweise Zigarettenschachteln und -stangen mit. Die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei am Montag noch nicht beziffern, klar ist aber, dass sie immens ist. Für Kozik, der noch einen weiteren Kiosk an der Königsallee betreibt, war es der erste Einbruch in fast 20 Jahren. Am Wochenende hielt er den Kiosk am Mittelweg geschlossen, um ihn nach dem Einbruch wiederherzurichten.