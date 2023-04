Zusammenarbeit Stadt und Hochschule Ein Waldgarten für die Klever City

Kleve soll einen kleinen Stadtwald bekommen. Der heißt heute in modernem Neudeutsch „Urbaner Waldgarten“ und hat natürlich das derzeit so wichtige Attribut, dass er für ein klimaangepasstes Kleve tauge. Die Anpflanzung des „urbanen Waldgartens“ ist ein Verbundvorhaben vom Fachbereich 64, dem Verein Permakultur-Niederrhein und der Hochschule Rhein Waal. Der kleine Waldgarten soll als praktisches Modellvorhaben in der Nähe des Rathauses in Kleve entstehen.