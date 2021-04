Feuer in Kleve : Ein Toter nach Brand in ehemaligem Kindergarten

Foto: Feuerwehr Kleve 4 Bilder Brand in ehemaligem Kindergarten in Kleve

Kleve Bei einem Brand in einem ehemaligen Kindergarten in Kleve ist am Freitagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Drei andere konnten sich retten. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer gekommen war.

Am späten Freitagabend wurde kurz nach 23 Uhr Rauch in einem ehemaligen Kindergarten am Mittelweg in Kleve bei der Feuerwehr gemeldet. In dem leerstehenden Gebäude wollten mehrere Menschen übernachten, jedoch wurden sie von einem Brand überrascht, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei von ihnen konnten sich aus dem Rauch retten, während eine Person nur noch tot aufgefunden werden konnte.

Ein Anwohner von der gegenüberliegenden Straßenseite war auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits verraucht. Es wurden mehrere Menschen angetroffen, die aus dem Haus geflüchtet waren und Hinweise auf eine weitere Person geben konnten, die sich noch darin befinden sollte.

Der Einsatzleiter schickte sofort einen Trupp unter Atemschutz in das Gebäude, um die Person zu retten. Allerdings konnte diese nur noch leblos aufgefunden werden. Der eigentliche Brand war schnell gelöscht. Das Gebäude wurde belüftet und die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben. Der Einsatz dauert bis etwa 1 Uhr.

