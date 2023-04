Geburtenstation in Kleve Von schlafenden Vätern und Müttern mit Erwartungen

Wie würde dieser Morgen werden? Das kann man vorher nie so ganz genau wissen. Als wir in der Klinik für Geburtshilfe am St.-Antonius-Hospital ankommen, hat es schon zwei Entbindungen gegeben. Eine Frau wird gerade verlegt, bei zwei werdenden Müttern wird die Geburt eingeleitet. „Das ist ganz normal bei uns. Manchmal ist es ruhiger, dann kommen wieder mehrere Frauen kurz hintereinander. Das lässt sich bei einer Geburt ja nicht immer planen“, sagt Susanne Heiden. Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist Leitende Oberärztin der Klinik. Zwei Dinge stehen dort fest: Auf Teamwork kommt es an – und langweilig wird es eigentlich nie.