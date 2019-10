Kleve : Ein halbes Jahrhundert – das KAG feiert

Kleve Mit einem großen Festakt zelebrierte das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kellen am Freitag das 50-jährige Bestehen. Bürgermeisterin Northing und die Bezirksregierung gratulierten. Die Vorfreude auf das neue Gebäude ist groß.

Erste Gratulantin war die Klever Bürgermeisterin Sonja Northing. Sie empfindet die Namenswahl, so ließ sie die Festtags-Gäste wissen, als richtig. „Adenauer war schließlich der erste demokratisch gewählte Bundeskanzler Deutschlands.“ Andererseits könnten die Verantwortlichen damals doch einen Fehler gemacht haben, meinte die Bürgermeisterin. „Konrad schreibt man eigentlich mit C, ich habe auf Wikipedia nachgeschaut“, sagte Northing. Das KAG werde ihr „immer gut in Erinnerung bleiben“, habe sie dort doch ihren ersten offiziellen Termin als Bürgermeisterin wahrgenommen. Northing erinnerte an die Flüchtlingswelle 2015. „Die Unterbringung in der Turnhalle hat toll geklappt. Die Flüchtlinge sind hier Menschen voller Toleranz und Hilfsbereitschaft begegnet“, sagte Northing. Das Gymnasium zeichne sich unter anderem durch sein Austauschprogramm und das musikalische Engagement seiner Schüler aus. „Ohne die Big Band und die Konga Quings geht musikalisch in Kleve nichts“, betonte Northing. Auch der Einsatz von Schülern und Lehrern für den Klimaschutz sei vorbildlich. Die Entscheidung, für das KAG ein neues Gebäude zu errichten, sei richtig gewesen. „2024 wird der Einzug sein“, sagte die Bürgermeisterin.